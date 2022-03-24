Acend Menajeri Bonecold'un ayrılığı hakkında konuştu - Son Dakika
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Acend Menajeri Bonecold'un ayrılığı hakkında konuştu

24.03.2022 08:35

Acend 23 Mart 2022'de, VALORANT kadrosundaki Santeri "BONECOLD" Sassi'nin yedeğe çekildiğini, resmi hesaplarından attıkları tweet ile duyurmuştu.

"VALORANT takımımız için ileriki adımları değerlendirirken, Bonecold'u yedeğe çekeceğiz. Başarımızda oynadığı rol için minnettarız ve yeni takımında da başarı elde edeceği konusunda şüphemiz yok. Bonecold hala sözleşme altında ancak yeni fırsatlar aramakta özgür."

Acend'in duyurusunun altına, "Geçtiğimiz yıl Bonecold'la çalışmak inanılmazdı ve beraber birçok şey başardık. Kendisi gerçekten çok çalışkan ve harika bir insan ve tabii ki çılgın bir oyuncu. Harika bir ev bulacağına eminim" yazan Krimson, ardından daha detaylı bir açıklama yaptı.

Acend Menajeri Bonecold'un ayrılığı hakkında konuştu

Acend, 2021 Champions'ta kupayı kaldıran takım olmuştu.

Organizasyonun neden bu kararı aldığına dair daha transparan bir açıklama yapmak isteyen Acend menajeri Mark "Krimson" Senior'ın açıklaması:

"Bence espor sektöründe transparanlığı arttırmak genel olarak önemli, bu nedenle de Bonecold ile görüştüm, ve kendisi kadro değişimi kararının ardındaki nedenlere açıklık getirecek olmamdan mutlu oldu.

Bütün takım olarak, zaman içerisinde takımdaki kültürün değiştiğini hissettik. Kadronun çekirdek ekibinin oyunu görüş açısı ve nasıl oynamak istedikleri, Bonecold'un oyun tarzından uzaklaştı.

Kararımız, doğal olarak, durumu sadece dışarıdan gören genel toplulukta kafa karışıklığı yarattı. Bonecold, çok iyi bir oyuncu ve onunla çalışmak mükemmel, kendisi ve kadronun kalanı arasında kesinlikle bir sıkıntı yok.

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Yılın başından beri gözlemlediğimiz gibi, kadrodaki fikir ayrılıkları uyumlu bir bütünlük içerisinde oynamamızı zorlaştırdı ve genel oyun planımız, antrenmanlarımızın verimliliği ve resmi maçlardaki performansımız konusunda birçok probleme yol açtı.

Tekrar belirtmek gerekirse, bu açıklamayı yapmamın nedeni Bonecold'un yeteneğinde belirli bir kusur olduğu için değil, oluşan fikir ayrılıklarının güçlü yönlerimiz üzerine kurduğumuz oyunumuza etki etmesi. Her zaman değişken bir IGL sistemimiz olması nedeniyle takımda farklı görüş ve oyun tarzları olduğunda doğal olarak sorunlar yaşayabiliyoruz.

Daha kesin bir değişime gitmemizin bir diğer nedeni de VCT sisteminin yapısı. Masters'a katılmaya hak kazanamadığımız için, bir sonraki etkinlikte başarılı olacağımızdan ve Dünya Şampiyonası'na gideceğimizden emin olmak adına daha büyük kararlar almak zorunda kalıyoruz.

Bu, takım içerisinde uzun süredir yaşanan bir problem olduğu için kadro değişikliğinin önceki formumuza dönebilmek ve takım olarak büyümeye devam edebilmek adına gerekli bir adım olduğunu hissettik.

Her zaman olduğu gibi bize gösterdiğiniz desteği takdir ediyoruz ve herkesin Bonecold'u yeni yolcuğunda desteklemeye devam edeceğini umuyoruz!

Acend Menajeri Bonecold'un ayrılığı hakkında konuştu
Kaynak: EsporGazetesi.com
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