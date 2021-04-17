Acend, PUBG espor arenasında devam etmeme kararı aldı - Son Dakika

Acend, PUBG espor arenasında devam etmeme kararı aldı

Acend, PUBG espor arenasında devam etmeme kararı aldı
Son Güncelleme: 17.04.2021 16:35

Acend, PUBG kadrosunu dağıttıktan sonra PUBG espor arenasından da çekildiğini açıkladı.

VALORANT kadrosundaki temsilcimiz cNed ile aşina olduğumuz başarılı espor organizasyonu Acend, Twitter'dan yaptıkları açıklama ile PUBG'nin espor arenasında daha fazla devam etmeyeceklerini açıkladı. Acend geçtiğimiz günlerde PUBG kadrosunu da dağıtmıştı.

Ekip PUBG oyununu espor olarak sevdiklerini fakat PUBG'nin rekabetçi arena kurallarının değişmesiyle ortaya çıkan büyük endişeler sonucu takımı dağıttıklarını söyledi.

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Kaynak: Playerbros

Twitter, Gamegar, Son Dakika

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