Acend, PUBG espor arenasında devam etmeme kararı aldı

VALORANT kadrosundaki temsilcimiz cNed ile aşina olduğumuz başarılı espor organizasyonu Acend, Twitter'dan yaptıkları açıklama ile PUBG'nin espor arenasında daha fazla devam etmeyeceklerini açıkladı. Acend geçtiğimiz günlerde PUBG kadrosunu da dağıtmıştı.

Ekip PUBG oyununu espor olarak sevdiklerini fakat PUBG'nin rekabetçi arena kurallarının değişmesiyle ortaya çıkan büyük endişeler sonucu takımı dağıttıklarını söyledi.

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