Acente çalışanları turnuvada buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Acente çalışanları turnuvada buluştu

11.05.2022 17:01
Acente çalışanları turnuvada buluştu

Antalya'da acente çalışanlarına yönelik düzenlenen "15. Bowling Turnuvası"na 24 takım katıldı.

Antalya'da acente çalışanlarına yönelik düzenlenen "15. Bowling Turnuvası"na 24 takım katıldı.

Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) tarafından organize edilen turnuvada, sigorta alanında faaliyet gösteren çalışanlar bir araya geldi.

Üyeler, bowling oynayarak hem eğlendi hem de yarıştı.

ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli, yaptığı açıklamada, derneklerinin 338 üyesiyle güçlenerek büyüdüğünü belirterek, üyelere hem moral vermek hem de birlik beraberliğin pekişmesi için turnuva düzenlediklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı İhracatçı birliklerine yönelik kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda İhracatçı birliklerine yönelik kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

Sigorta, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Acente çalışanları turnuvada buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:06:52. #1.13#
SON DAKİKA: Acente çalışanları turnuvada buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement