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Acente çalışanlarına biletleme eğitim

58 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) akademi bünyesinde düzenlenen ve uluslararası geçerliliğe sahip Amadeus biletleme eğitimi Diyarbakır'da verildi.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) akademi bünyesinde düzenlenen ve uluslararası geçerliliğe sahip Amadeus biletleme eğitimi Diyarbakır'da verildi.

Seyahat acentelerine kalifiye biletleme personeli yetiştirmek için TÜRSAB akademi tarafından hazırlanan eğitim programında katılımcılara rezervasyon ve biletleme sistemlerinden olan Amadeus ile rezervasyon ve biletleme konularında bilgiler aktarıldı. TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Mehmet Akyıl, eğitime çok önem verdiklerini söyledi. Özellikle meslek içi eğitim ve mesleğin gelişmesinin Türkiye'nin ve kentin markalaşması için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Akyıl, "TÜRSAB meslektaşlarımıza ve turizme yönelen gençlerimize ücretsiz hizmetler veriyor. Bu kapsamda dünya üzerinde geçerliliği olan biletleme eğitimini ilimiz Diyarbakır'da verdik. Konunun uzmanları tarafından Mardin, Şırnak, Batman, Diyarbakır'da bulunan acentelere 10'arlı gruplar halinde eğitim verildi. Bundan sonraki süreçte de eğitimler birçok başlıkta devam edecek" dedi.

Eğitimi tamamlayan acentelere uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarını veren Başkan Akyıl, kent turizminin daha ileriye gitmesi hususunda, geçmişte sadece İstanbul'da verilen eğitimlerin artık Diyarbakır'da da aralıksız olarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:37 Kaynak: İHA
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, Amadeus, Ekonomi
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