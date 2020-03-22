Acenteler ek düzenleme bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Acenteler ek düzenleme bekliyor - Son Dakika Ekonomi

Acenteler ek düzenleme bekliyor

6 saat önce

TÜRSAB Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, açıklanan acil destek paketini yeterli bulmadıklarını ve acenteler olarak düzenleme yapılmasını beklediklerini belirterek, sicil affı başta olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verilmesini istedi.

Acenteler ek düzenleme bekliyor, System.String[]

TÜRSAB Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, açıklanan acil destek paketini yeterli bulmadıklarını ve acenteler olarak düzenleme yapılmasını beklediklerini belirterek, sicil affı başta olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verilmesini istedi.


Şirin, yaptığı açıklamada, virüs salgınının seyahat acentelerinin faaliyetlerini sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.


Turizm sektörünün salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini ifade eden Şirin, "Türk turizmi, ülke ekonomisine sağladığı 34,5 milyar dolarlık döviz girdisi ile ülkemizin en stratejik sektörüdür. Dolaylı ve dolaysız olarak 54 sektöre katkı sağlayan turizm, ülkemizdeki toplam istihdamın da yaklaşık yüzde 9'unu oluşturmaktadır" dedi.


Şirin, turizm sektörünün ve acentelerin bu süreçten en az zararla çıkması, sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili Bakanlıklarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde talepleri ilettiklerini, bu taleplerinin önemli bir kısmına açıklanan destek paketinde değinilmesini olumlu ancak yeterli bulmadıklarını bildirdi


Önlemlerin her gün değişen koşullar da dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Şirin, acenteler olarak alınmasını istedikleri ek önlem paketi maddelerini şöyle sıraladı:


"TÜRSAB üyelerinin, havayolu ve otellere gelecek işler ile ilgili yaptığı ön ödemeler iade edilmeli. Turizm taşımacılığı KDV'si yüzde 1'e indirilmeli. Turizm ajans payı vergisi yıl sonuna kadar alınmamalı. Acentelere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verilmeli. İptal edilen tur ve rezervasyonlarda, hizmet bedellerinin düşülerek ücretin iade edilmesi yasal hale gelmeli. "İptal etme, ertele" kampanyamız kamu otoriterlerince de paylaşılmalı. İç hat iptallerinde grup iadeleri yapılmamaktadır. İç hat grup bilet iptalleri iade edilmeli. Ofis kiraları, zamana yayılarak ertelenmeli. Seyahat acentelerine özel, SGK ve vergilerin 3 ay ertelenmesi değil, 6 ay muaf olmalı. Çünkü acenteler 9 ay iş yapamayacaklar. Haziran 2020 sonuna kadar çek ödemelerinden kaynaklı sıkıntılara sicil affı getirilmeli. Acentelerimizin en önemli maliyet kalemi, personel maliyetidir. Yetişmiş insan gücümüzü kaybetmemek, yüz binlerce acente çalışanını korumak adına, 9 ay istihdam desteği gelmeli." - ADANA

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:14 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Baş ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede doktora saldırdı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı         
23:15
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı         
21:17
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor         
17:12
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi         
12:20
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:20:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Acenteler ek düzenleme bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]