Acentelerle online toplantı - Son Dakika

Acentelerle online toplantı

06.04.2021 11:17
Acentelerle online toplantı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, önemli bir bölümü Almanya'da faaliyet gösteren 400 civarında seyahat acenteleriyle online toplantıda bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi, önemli bir bölümü Almanya'da faaliyet gösteren 400 civarında seyahat acenteleriyle online toplantıda bir araya geldi.

Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından Almanya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerinin içinde yer aldığı ve kısa adı ATAM olan Seyahat Acenteleri Pazarlama Birliği, Muratpaşa Belediyesi ve turizm profesyonelleriyle online toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 400 üyesi bulunan ve daha etkin bir satış ortamı sağlamayı amaçlayan birliğin toplantısında otel yöneticileri, aralarında Muratpaşa Belediyesi'nin de bulunduğu kamu kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri pandemi koşullarında Antalya'da güvenli bir turizm için yapılan çalışmaları acentelere aktardı. Muratpaşa Belediyesi de, online toplantıda bu yıl 14-17 Ekim tarihlerinde yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali, Covid-19'la mücadelede gerçekleştirdiği çalışmalar ve projelerini acentelerle paylaştı. - ANTALYA

Acentelerle online toplantı
Acentelerle online toplantı

Muratpaşa, Almanya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acentelerle online toplantı - Son Dakika


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