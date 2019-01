Acer Chromebook 315, Radeon Grafikli 7. Nesil Amd A-Serisi İşlemcili

Acer Yeni Chromebook Modelini CES'te Tanıttı Acer'ın Radeon Grafikli Çok Yönlü AMD A-Serisi İşlemcilere Sahip İlk Chromebook Modeli, Acer Chromebook 315, 15,6 inç IPS ekranı ve 10 saatlik pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Yenilenen 7. Nesil AMD A6-9220C veya A4-9120C işlemciler ile donatılan Radeon™ grafikli Acer Chromebook 315, 15,6 inç boyutundaki etkileyici ekranıyla iş ve eğlence için ideal, akıcı ve yüksek performanslı internet deneyimi sunuyor.

10 saatlik pil ömrü sayesinde tüm gün iş, ödev ve eğlence için kullanılabiliyor.

Klavyeyi çevreleyen yukarı dönük hoparlörlerin sunduğu etkileyici ses kalitesi, geniş ekranla bir bütün oluşturarak yoğun bir eğlence deneyimi sunuyor.

Acer Chromebook 315'in yan taraflarında bulunan iki adet USB 3.1 Type-C girişi sayesinde şarj, veri aktarımı ve ekran bağlamak kolaylaşıyor.



Acer, ödüllü 15,6 inç Chromebook serisini AMD tabanlı ilk Chromebook modeli olan Acer Chromebook 315 ile genişletti. Radeon grafikli 7. Nesil AMD A6-9220C veya A4-9120C işlemcilerden güç alan ürün, yüksek performans gerektiren uygulamaların üstesinden gelebiliyor, aynı anda çok sayıda sekme ve uzantıyla çalışabiliyor ve 10 saatlik pil ömrü ile tüm gün kullanım imkanı veriyor.



Acer Chromebook 315, üstün performansa ek olarak iş ve okul için üretkenliği artıran Full HD 15,6 inç IPS ekrana sahip. Video yayınlarını, internet üzerindeki oyunları ve uygulamaları canlı görüntülerle sunan ekran, dokunmatik ve dokunmatik olmayan model seçenekleriyle geliyor (CB315-2HT/CB315-2H).



"15,6 inç Chromebook, Acer Chromebook serisinin mihenk taşlarından biri oldu." diyen Acer Inc. BT Ürünleri İş Birimi Kurumsal ve Dönüştürülebilir Dizüstü Bilgisayarlar Genel Müdürü James Lin, sözlerine şöyle devam etti:



"Acer Chromebook 315; 15,6 inç boyutunda dev ekran, harika hoparlörler ve şık tasarım gibi serinin temel özelliklerini üzerinde taşıyor. Şimdi, sayısı her geçen gün artan ve birçok öğrenci, aile ve kurumsal kullanıcının alıştığı Chrome ve Android™ uygulamalarını zahmetsizce çalıştırabilen AMD işlemciler ve Radeon grafiklere de yer veriliyor."



Radeon Grafikli Güçlü AMD A-Serisi İşlemciler ile Aynı Anda Çok Sayıda İşlem





Radeon grafikli 7. Nesil AMD A-Serisi işlemcilerle donatılan Acer Chromebook 315; iki ayrı yapılandırmayla hızlı ve verimli kullanım imkanı sunuyor. Yapılandırma seçenekleri arasında, yonga üzerine sistem tasarımlı AMD A6-9220C APU ve A4-9120C APU kullanan modeller bulunuyor. Chromebook'larda bulunan yeni AMD A-Serisi işlemciler, kullanıcıların 10 saate1 kadar kesintisiz bir şekilde video izlemesine, en yeni uygulamaları kullanmasına, internet üzerindeki oyunları oynamasına ve web sitelerini zahmetsizce gezmesine olanak veriyor. Acer Chromebook 315 ayrıca eğlence, üretkenlik, bağlantı ve daha fazlası için Google Play™'deki milyonlarca Android uygulamasını da destekliyor.



"AMD'nin ürün portföyünü AMD destekli Chromebook modelleriyle genişletmekten gurur duyuyoruz." diyen AMD İstemci Bilgi İşlem Bölümü Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Saeid Moshkelani, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AMD A-serisi işlemcilerden güç alan yeni Acer Chromebook 315, tüketicilerin daha kısa zamanda daha fazla şey yapmasına olanak tanıyarak en iyi Chromebook deneyimlerinden birini yaşatacak. Google ve Acer ile yaptığımız iş birliği sayesinde, AMD destekli Chromebook'lar birinci sınıf eğlence ve üst düzey üretkenlik özellikleri sunmalarının yanı sıra Chromebook sınıfının en iyi tasarımına sahipler."



Kristal Netliğinde Ses ve Görüntü





15,6 inç boyundaki net ve canlı Full HD 1920 x 1080 ekran, tarayıcıları yan yana açmak, video yayınlarını tüm ayrıntılarıyla izlemek ve çevrimiçi oyun oynamak için ideal. Kullanıcılar daha fazla ekran alanı ve aynı anda birden fazla sekme ve uygulama açma imkanı sayesinde üretkenliklerini koruyor. IPS ekranla elde edilen 178 derece izleme açısı sayesinde ise slayt gösterilerini kolayca sunabiliyor, içerik ve hatta video görüşmeleri paylaşılabiliyor. HD web kamerası, 88 derecelik görüş açısıyla grup halindeki kişileri de kapsayabiliyor. Bunlara ek olarak, HDR görüntüleme ve dahili mikrofon sayesinde hem ses hem de görüntü kristal netliğinde sunuluyor.



Acer Chromebook 315'in klavyeyi çevreleyen iki adet yukarıya dönük hoparlörü net ve kaliteli ses veriyor. Yüksek tanımlı seslere destek veren hoparlörler, daha geniş ses seviyesi ve frekans aralığı sunuyor.



Acer Chromebook 315, geniş boyutları sayesinde dokunmatik ekranlı modellerinde tam boyutlu, arka aydınlatmalı bir klavyeye ve büyük bir touchpad'e yer veriyor.



Mükemmel Bağlantı Seçenekleri, Şık ve Taşınabilir Tasarım





Acer Chromebook 315'in tasarımı zengin bağlantı seçeneklerine de yer ayırıyor. Her biri cihazın bir yanında bulunan iki adet USB Type-C Gen 1 girişi hızlı veri aktarımı, şarj ve ekran çıkışı için rahatlıkla kullanılabiliyor. Üründe 2×2 MIMO teknolojisini kullanan hızlı WiFi 802.11ac kablosuz bağlantı özelliği bulunuyor. Kullanıcılar Bluetooth 4.2, iki adet USB 3.0 girişi ve kombo kulaklık ve hoparlör jakı ile çevre birimlerini bağlayabiliyor.



Şık bir IMR üst kapağa ve bilek koyma yerine sahip olan Acer Chromebook 315; ev ve ofis arasında rahatça taşıyabileceğiniz kadar hafif ve dayanıklı. 1,72 kg (3,79 pound) ağırlığındaki ürün, 380,54 G x 256,28 D x 19,95 Y mm (14,98 G x 10,09 D x 0,79 Y inç) boyutlarında.



Ebeveynler için Kolay Paylaşım ve Yönetim





Yeni Acer Chromebook 315 yalnızca kullanım kolaylığı sunmakla kalmıyor ayrıca birden fazla kullanıcıyla kolayca paylaşılabiliyor. Kullanıcılar Gmail, Google Docs, uygulamalar, eklentiler, yer imleri ve daha fazlasına erişmek için Google hesaplarına giriş yapabiliyor. Chromebook'lar Google'ın, sürekli gelişen internet tehditlerine karşı koruma için çok katmanlı güvenlik önlemleri alan ve otomatik güncellenen[2] Chrome OS platformunu kullanıyor.



Chromebook'larda bulunan yeni Family Link uygulaması sayesinde ebeveynler, interneti keşfeden çocukları için kolaylıkla dijital kurallar koyabiliyor. Anne babalar ekran başında geçirilecek süre için sınır belirleyebiliyor; çocuklarının kullanabileceği web sitelerini ve uygulamaları ayarlayabiliyor ve Acer Chromebook 315'deki denetlenen hesapları uzaktan kilitleyebiliyor.



Fiyat ve Bulunabilirlik



Acer Chromebook 315, dokunmatik (CB315-2HT) veya dokunmatik olmayan (CB315-2H) ekran seçeneklerine sahip modeller halinde; 8 GB'a kadar RAM ve 32 GB eMMC depolama özellikleriyle piyasaya çıkacak. Yeni seri; Şubat ayında Kuzey Amerika'da 279,99 $'dan ve Nisan ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 349 €'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir.



ACER

Kaynak: Teknotalk.com

