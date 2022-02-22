AÇEV'den "Okuyan Bir Gelecek" için Runtalya Maratonu'na davet - Son Dakika
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AÇEV'den "Okuyan Bir Gelecek" için Runtalya Maratonu'na davet

22.02.2022 17:00
AÇEV'den "Okuyan Bir Gelecek" için Runtalya Maratonu'na davet

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), vatandaşları "Okuyan Bir Gelecek" projesine destek vermeleri için Runtalya Maratonu'nda koşmaya davet etti.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), vatandaşları "Okuyan Bir Gelecek" projesine destek vermeleri için Runtalya Maratonu'nda koşmaya davet etti.

AÇEV'den yapılan açıklamada, 6 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek Runtalya Maratonu'na kaydını yaptıran koşucuların, 21 Şubat'tan itibaren Adım Adım "İyilik Peşinde Koş" platformu üzerinden AÇEV'in "Okuyan Bir Gelecek" projesi için destek toplayabileceği kaydedildi.

Sporcuların ve bağışçıların destekleri sayesinde ihtiyaç sahibi çocukların kitapla buluşturulacağı belirten açıklamada, daha fazla çocuğa kitap gönderebilmek için her bağışın çok önemli olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, erken yaşların hayatın en önemli ve belirleyici dönemi olduğunu, bu dönemde çocukların karşısına çıkan her materyalin beyin gelişimi için bir fırsat olduğunu belirtti.

Bu nedenle AÇEV olarak erken çocukluk dönemine odaklandıklarını kaydeden Başyurt, şunları ifade etti:

"Her 4 çocuktan 3'ünün kitaplarla tanışamadan büyümesini önlemek için 'Okuyan Bir Gelecek' projesini yürütüyoruz. Hedefimiz 100 bin çocuğa ulaşmak ve bu hedefimiz gerçekleştirmek için de herkesin Runtalya'da bizimle koşmaya davet ediyoruz. Adımlarını Okuyan Bir Gelecek için atan koşuculara şimdiden teşekkür ediyor, birlikte yüzlerce, binlerce çocuğa kitap ulaştırmayı umuyoruz. 6 Mart'ta gerçekleşecek Runtalya Maratonu'na www.runtalya.com adresinden kayıt yapılabilir. Koşu başvuruları 1 Mart'ta kadar devam ediyor. Maratona kaydını yaptıran koşucular, Adım Adım'ın 'İyilik Peşinde Koş' platformu üzerinden kampanya oluşturarak 21 Şubat- 21 Mart'ta proje için bağış toplayabiliyor."

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Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Antalya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AÇEV'den 'Okuyan Bir Gelecek' için Runtalya Maratonu'na davet - Son Dakika


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