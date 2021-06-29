Achille Polonara, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezonu İspanya'ın TD Systems Baskonia takımında tamamlayan İtalyan forvet Achille Polonara ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro yapılanması dahilinde 5'inci dış transferini duyurdu. Daha önce Devin Booker, İsmet Akpınar, Marial Shayok ve Pierria Henry'i kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, son olarak TD Systems Baskonia formasını terleten Achille Polonara'yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 2017-2019 yılları arasında İtalyan ekibi Dinamo Sassari ile yakaladığı çıkış ile Baskonia'ya transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekti. İtalyan oyuncu, 2019-2020 sezonunda Baskonia ile İspanya Basketbol Ligi'nde (ACB) şampiyonluk yaşadı.Polonara, geçtiğimiz yıl Euroleague'de çıktığı 33 maçta 12.2 sayı, 6.6 ribaund, 1.9 asist, 1.2 top çalma istatistikleri ile mücadele ederken, 16.5 verimlilik puanı yakaladı.