Achraf Hakimi'nin Inter'e Karşı En İyi Anları

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında Borussia Dortmund formasıyla Inter'e karşı mücadele eden Faslı oyuncu Achraf Hakimi, iki maçta da göz doldurmuştu. Özellikle Signal Iduna Park'ta oynanan ve Dortmund'un 2-0'dan geri gelerek kazandığı maçta attığı iki golle yıldızlaşmışan Hakimi'nin 180 dakika boyunca en iyi anlarını sizler için derledik.