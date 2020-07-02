Achraf Hakimi'nin Inter'e Karşı En İyi Anları
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında Borussia Dortmund formasıyla Inter'e karşı mücadele eden Faslı oyuncu Achraf Hakimi, iki maçta da göz doldurmuştu. Özellikle Signal Iduna Park'ta oynanan ve Dortmund'un 2-0'dan geri gelerek kazandığı maçta attığı iki golle yıldızlaşmışan Hakimi'nin 180 dakika boyunca en iyi anlarını sizler için derledik.
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında Borussia Dortmund formasıyla Inter'e karşı mücadele eden Faslı oyuncu Achraf Hakimi, iki maçta da göz doldurmuştu. Özellikle Signal Iduna Park'ta oynanan ve Dortmund'un 2-0'dan geri gelerek kazandığı maçta attığı iki golle yıldızlaşmışan Hakimi'nin 180 dakika boyunca en iyi anlarını sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:39
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