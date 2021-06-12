Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin gülen yüzü, festival kapsamında düzenlenen acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısı Pala lakaplı Cemal Aydoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde seracılık ile geçimini sağlayan ve yaklaşık 10 yıldan beri Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışmasının en renkli siması olan Cemal Aydoğan (56) yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Cemal Aydoğan, ürettiği sebzeleri Kumluca Toptancı Hali'ne götürürken kalp krizi geçirdi. Ambulans ile özel hastaneye kaldırılan Aydoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cemal Aydoğan, ilçede esnaflık yapan Hüseyin Özdilek (56) ile birlikte yaklaşık 10 yıldan beri Tarım ve Seracılık Festivali'nde düzenlenen acı biber yarışmasında yaptıkları şovlarla akıllarda yer edinmişti. Pala lakaplı Cemal Aydoğan'ın yarışmalara birlikte katıldığı arkadaşı Hüseyin Özdeilek, çok üzgün olduğunu, bir gün önce akşam birlikte sohbet edip çay içtiklerini söyledi. Cemal Aydoğan'ın ölüm haberi ilçe halkı tarafından üzüntüyle karşılandı. - ANTALYA