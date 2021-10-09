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Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi

09.10.2021 15:38

Elazığ'da eşine çok rastlanmayan bir olay yaşandı. Girdiği bir tarladaki acı biberlerden fazla yiyen şahinin kalbi durdu. Hayvanın can çekiştiğini gören çiftçi, yaptığı kalp masajı sayesinde şahini yeniden hayata döndürdü.

Elazığ'da daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Dadandığı tarlada acı biberi fazla kaçıran şahin, kısa süreliğine baygınlık geçirdi. Çiftçinin zamanında müdahalesi, şahini hayata döndürdü.

ŞAHİNİN FENALAŞTIĞINI FARK ETTİ

Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı Umikan mezrasında çiftçilik yapan Halil Saltek, hasadını yaptığı biber tarlasında ilginç bir olayla karşılaştı. Tarlada çalıştığı sırada 'Arnavut' biberi yiyen bir şahinin yerde sürüklendiğini gören Saltek, hayvana kalp masajı yaparak hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti.

DOĞAL ORTAMINA GERİ BIRAKTI

Uzun uğraşlar sonucunda şahinin kendisine gelmesini sağlayan Saltek, daha sonra hayvana elleri ile su içirdi. Ardından hayvanı uçurup doğal ortamına bıraktı.

Görülmemiş olay! Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
Görülmemiş olay! Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
Görülmemiş olay! Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi

Elazığ, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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