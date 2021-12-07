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Acı gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı - Son Dakika

Acı gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı

07.12.2021 13:13

Eskişehir'de geçtiğimiz ay çöplükte cesedi bulunan kız bebeğin, yapılan ön otopsi sonucunda kafasına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Eskişehir'de geçtiğimiz ay çöplükte cesedi bulunan kız bebeğin, yapılan ön otopsi sonucunda kafasına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bebeğin cesedi, bekleme süresinin dolmasının ardından kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Eskişehir- Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünün atık ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde çıplak şekilde bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında kız bebeğin cesedini, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada göbek bağı üzerinde bulunan bebek, DNA tespit ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmalar sonrasında kız bebeğin cesedi yasal süresinin dolmasının ardından jandarma ekipleri tarafından ESOGÜ Hastane morgundan alınarak, Asri Mezarlığına getirildi. Burada jandarma ekipleri ile belediye ekipleri kimsesiz bebeği toprağa verdi.

KAFASINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Otopsisi yapılan bebeğin, doğumdan sonra yaşadığı tespit edildi. Göbek bağı kesilmesinin ardından başına aldığı sert darbe sonucunda kafa travmasına bağlı hayatına kaybettiği ise otopsi sonucunda belirlendi. Bebeğin ölüm tarihi ise bulunmasından 2 gün önce, yani 10 Kasım 2021 olduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kasten Öldürme ve Cinayet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

JANDARMA VE EMNİYET OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

DNA örneğinin alınmasının ardından ekipler sonuçları bekliyor. Jandarma ve polis ekipleri şehir merkezinde bulunan konteynerler ile bebeğin getirildiği tahmin edilen çöp arabasının bulunduğu bölgelere yoğunlaştı. Olayın cinayet olduğunun ortaya çıkmasının ardından DNA sonucu anne ve babanın belirlenmesini sağlayacak. Binlerce kameranın incelemesi devam ederken, bebeği çöp konteynerine atan şüphelinin eşkalini bulma çalışmaları sürüyor. Öte yandan bebek ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı raporun gelmesi beklendiği öğrenildi.

(Ali Furkan Çetiner-Kazım Ulusoy-Abdullah Güçlü/ İHA)

Acı gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı
Acı gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı
Acı gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı
Acı gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı
Acı gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı
Acı gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı

Eskişehir, Jandarma, Otopsi, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acı gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı - Son Dakika


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