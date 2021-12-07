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Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! - Son Dakika

Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!

07.12.2021 13:23

Eskişehir'de geçtiğimiz ay çöplükte cansız bedeni bulunan kız bebeğin, yapılan ön otopsi sonucunda kafasına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirtildi. Bebeğin cesedi, bekleme süresinin dolmasının ardından kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünün atık ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde çıplak şekilde bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında kız bebeğin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMSESİZ BEBEĞİ, JANDARMA EKİPLERİ TOPRAĞA VERDİ

Burada göbek bağı üzerinde bulunan bebek, DNA tespit ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan çalışmalar sonrasında kız bebeğin cesedi yasal süresinin dolmasının ardından jandarma ekipleri tarafından ESOGÜ Hastane morgundan alınarak, Asri Mezarlığına getirildi. Burada jandarma ekipleri ile belediye ekipleri kimsesiz bebeği toprağa verdi.

Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! Çöplükte cansız bedeni bulunan bebeği, kafasına sert cisimle vurarak öldürmüşler

BULUNMADAN 2 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Otopsisi yapılan bebeğin, doğumdan sonra yaşadığı tespit edildi. Göbek bağı kesilmesinin ardından başına aldığı sert darbe sonucunda kafa travmasına bağlı hayatını kaybettiği ise otopsi sonucunda belirlendi. Bebeğin ölüm tarihinin ise bulunmasından 2 gün önce, yani 10 Kasım 2021 olduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme vecinayet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! Çöplükte cansız bedeni bulunan bebeği, kafasına sert cisimle vurarak öldürmüşler

BİNLERCE KAMERA İNCELENİYOR

DNA örneğinin alınmasının ardından ekipler sonuçları bekliyor. Jandarma ve polis ekipleri şehir merkezinde bulunan konteynerler ile bebeğin getirildiği tahmin edilen çöp arabasının bulunduğu bölgelere yoğunlaştı. Olayın cinayet olduğunun ortaya çıkmasının ardından DNA sonucu anne ve babanın belirlenmesini sağlayacak. Binlerce kameranın incelemesi devam ederken, bebeği çöp konteynerine atan şüphelinin eşkalini bulma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bebek ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı raporun gelmesi beklendiği öğrenildi.

Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! Çöplükte cansız bedeni bulunan bebeği, kafasına sert cisimle vurarak öldürmüşler
Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! Çöplükte cansız bedeni bulunan bebeği, kafasına sert cisimle vurarak öldürmüşler
Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! Çöplükte cansız bedeni bulunan bebeği, kafasına sert cisimle vurarak öldürmüşler
Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!

Adli Tıp Kurumu, Eskişehir, Jandarma, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! - Son Dakika


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