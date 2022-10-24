Acı haberi alarak olay yerine koşan abi kardeşinin cansız bedenine bakamadı

Bu sabah saat 08.30 sıralarında Kepez İlçesi Şafak Mahallesi Yeni Sanayi 5005 sokak üzerinde asansör tamiri yapılan işyerine gelen işletme sahibi, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği görüldü.

DÜŞME ANI KAMERADA

Polis ekipleri tarafından şahsın kimliğine yönelik yapılan araştırmada isminin Cem Bulut (32) olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede şahsın Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında işyerinin çatısında bulunan fiber tentenin kırılması sonucu beton zemine düştüğü tespit edildi. Şahsın düşme anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABİSİ KAHROLDU

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine şahsın abisi de geldi. Acı haber karşısında yıkılan ağabey, kardeşinin cansız bedenine bakmakta zorlandı. Genci işyeri çalışanları ve mesai arkadaşları teselli etti.

İŞYERİ SAHİBİ TANIMIYORMUŞ

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulunmak için işyeri içerisini sunta ile ile kaparak perdeleme yaptı. İşyeri sahibinin ise hayatını kaybeden şahsı tanımadığını öğrenildi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.