Acı haberi alınca çığlık çığlığa aracın yanına koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Acı haberi alınca çığlık çığlığa aracın yanına koştu - Son Dakika

Acı haberi alınca çığlık çığlığa aracın yanına koştu

6 saat önce

Büyükçekmece'de bir kişi oturduğu mahallede arabasının içinde ölü bulundu.

Acı haberi alınca çığlık çığlığa aracın yanına koştu, System.String[]

Büyükçekmece'de bir kişi oturduğu mahallede arabasının içinde ölü bulundu. Ölüm haberini alan abi çıplak ayakla arabanın başına koştu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Pekmez sokakta meydana geldi. 34 EN 9076 plakalı bir araç içinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk incelemenin ardından Hikmet İlhan isimli şahsın arabanın içinde öldüğü anlaşıldı. Daha sonra olay yerinden geçen komşular arabayı tanıyıp içindeki kişinin komşuları olduğunu söyledi. Olay yerinden bir kişi ölüm haberini abisi Mahir İlhan'a söyledi. Acı haberi alan ağabey çıplak ayakla arabanın başına koşarak geldi. Cesedi gören abi gözyaşlarına boğuldu. İlhan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"SARHOŞ BİRİ UYUYOR ZANNETTİM"

Hikmet İlhan'ın cansız bedeniyle karşılaşan ve polise haber veren bir vatandaş ise olayı anlattı. Saat 09.30-10.00 gibi Büyükçekmeceye geldiğini söyleyen vatandaş, "Ben geldiğimde arabanın içinde birinin yattığını gördüm. Sarhoş olduğunu düşünerek ellemedim içeriye girdim. Daha sonra aklıma takıldı dışarıya çıktım arabaya baktım hala orada olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdim" diye konuştu.

Büyükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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