Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi - Son Dakika

Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpıp araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ramazan Salman hayatını kaybetti. Kaza yerinde cep telefonu çalan Salman'ın ölüm haberini, yakınlarına jandarma verdi.

Bugün öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 30'uncu kilometresinde Ramazan Salman yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. YAŞAMINI YİTİRDİ Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Salman'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. TELEFONU ÇALINCA KÖTÜ HABERİ VERMEK ZORUNDA KALDILAR Tır şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, cep telefonu çalan Salman'ın ölüm haberini, yakınlarına jandarma personeli verdi. Ramazan Salman'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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