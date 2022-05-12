Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü - Son Dakika
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Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü

12.05.2022 21:56

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'teki Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan hain terör saldırısı sonucunda yaralanan 4 askerden birinin şehit olduğunu açıkladı.

YPG/ PKK tarafından Suriye'den gönderilen havan mermileri, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Teröristlerin düzenlediği saldırıda, 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Hain saldırıda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralanan 4 askerden biri şehit düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, "Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

"BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

"6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Saldırı sonrası başlatılan operasyon kapsamında teröristlere misliyle karşılık verildiği vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: Gaziantep'ten acı haber! Hudut karakoluna yapılan saldırıda yaralanan askerlerden biri şehit oldu
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SON DAKİKA: Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü - Son Dakika
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