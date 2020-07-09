'Acı' hasadı başladı

KİLİS'in Suriye sınırında bulunan ve Türkiye'de biber üretimi açısından 2'nci sırada yer alan Elbeyli ilçesinde, hasat dönemi başladı. Hasadı yapılan biberler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gönderiliyor.
Türkiye'de, biber üretici açısından 2'nci sırada bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesinde biber hasadı başladı. Hasadı yapılan biberler, Gaziantep Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hemen her ile gönderiliyor.
Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ise acının hasadının başladığını ifade ederek, "İlimizde yaklaşık 40 bin dekarda alanda biber üretimi yapılmaktadır. Burada üretilen biberler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor. Kilis biber üretiminde ciddi bir paya sahiptir. Türkiye'de hem üretim olarak hem verim olarak 2'inci sıradayız. Biber üretici açısından, Kilis ve ilçelerinde dolmalık, kurutmalık, salçalık olmak üzere 3 ürün yetişmektedir. En çok üretim yapılan biber ise dolmalık, kurutmalıktır. Çiftçilerimiz hem Zeytindalı hem Fırat kalkanı Harekatları öncesi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten çok etkilendi. Ama her şeye rağmen üretime devam etti. Devletimiz de ciddi üreticilere destek vermiştir" diye konuştu.