'Acı' hasadı başladı - Son Dakika

'Acı' hasadı başladı

'Acı' hasadı başladıKİLİS'in Suriye sınırında bulunan ve Türkiye'de biber üretimi açısından 2'nci sırada yer alan Elbeyli ilçesinde, hasat dönemi başladı.

'Acı' hasadı başladı

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KİLİS'in Suriye sınırında bulunan ve Türkiye'de biber üretimi açısından 2'nci sırada yer alan Elbeyli ilçesinde, hasat dönemi başladı. Hasadı yapılan biberler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gönderiliyor.

Türkiye'de, biber üretici açısından 2'nci sırada bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesinde biber hasadı başladı. Hasadı yapılan biberler, Gaziantep Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hemen her ile gönderiliyor.

REKOLTE FAZLA, BİBER UCUZ

Biber üreticisi Mesut Yavuz, biber fidelerini mart ayında diktiklerini ifade ederek, 11 ayın sonuna kadar hasatlarımız devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu, İç Anadolu bölgelerine biber gönderiyoruz. Bu yıl verim ve rekolte çok iyi dedi. Yavuz, biberin fiyatının geçen yıla oranla biraz düşük olduğunu ifade ederek, 'Bu yıl kilosunu 1.20 liradan tarladan veriyoruz. Biberimizin cinsi dolmalık, turşuluk, sofralıkta tüketiliyor. Sadece Elbeyli ilçesinde 8 bin dönüm üzerinde biber üretimi yapılıyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kayseri başta olmak üzere çok sayıda ile gönderiyor' dedi.

'ZEYTİN DALI HAREKATINDAN SONRA ÜRETİM ARTTI'

Daha önceki yıllarda terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Suriye'nin sınıra yakın bölgelerinden yapılan roketli saldırılar nedeni ile tarlalarını ekemediklerini anlatan Mesut Yavuz, 5 yıl önce Suriye'den roketli saldırılar yapıldığı için tarlalarımızı ekemiyorduk. Roketler geldiği için çalıştıracak işçi bulamıyorduk. Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, şükür herkes geri başladı. O zaman sıkıntı çekiyorduk. Üretim yapamıyorduk. Şu an ekim yapıyoruz, hasat yapıyoruz. Çiftçinin yüzü gülüyor? diye konuştu.

'40 BİN DEKARDA BİBER ÜRETİLİYOR'

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ise acının hasadının başladığını ifade ederek, 'İlimizde yaklaşık 40 bin dekarda alanda biber üretimi yapılmaktadır. Burada üretilen biberler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor. Kilis biber üretiminde ciddi bir paya sahiptir. Türkiye'de hem üretim olarak hem verim olarak 2'inci sıradayız. Biber üretici açısından, Kilis ve ilçelerinde dolmalık, kurutmalık, salçalık olmak üzere 3 ürün yetişmektedir. En çok üretim yapılan biber ise dolmalık, kurutmalıktır. Çiftçilerimiz hem Zeytindalı hem Fırat kalkanı Harekatları öncesi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten çok etkilendi. Ama her şeye rağmen üretime devam etti. Devletimiz de ciddi üreticilere destek vermiştir' diye konuştu.

Elbeyli, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Acı' hasadı başladı - Son Dakika
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