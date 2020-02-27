Acı Kiraz - Son Dakika

Acı Kiraz
6 saat önce
Filmin fragmanı "Acı Kiraz" İSTANBUL - Serdar Akar'ın yönettiği "Acı Kiraz", birbirinden farklı zorlu hayatların bir noktada kesiştiği bir hikayeyi odağına alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:59 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Acı Kiraz"
İSTANBUL - Serdar Akar'ın yönettiği "Acı Kiraz", birbirinden farklı zorlu hayatların bir noktada kesiştiği bir hikayeyi odağına alıyor.
Son Dakika Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin