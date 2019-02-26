Son Dakika Haberleri: Acı ve Hüzün Dolu Geceydi"

Acı ve Hüzün Dolu Geceydi"

31 dakika önce

Trabzonspor kaptanı Sosa, Ümraniye yenilgisi sonrası, "Acı ve hüzün dolu bir gece oldu.

Acı ve Hüzün Dolu Geceydi
Trabzonspor kaptanı Sosa, Ümraniye yenilgisi sonrası, "Acı ve hüzün dolu bir gece oldu. Bazen ders çıkarıp, geleceğe daha iyi bakabilirsin. Biz de böyle düşünmek zorundayız" dedi. Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa, 3-1 kaybettikleri Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kafalarını kaldırmaları gerektiğini belirten Sosa, "Bizim için acı ve kötü bir maç oldu. Böyle olmasını hiç istemezdik ve böyle olacağını da düşünmedik. Düşüncemiz maçı kontrol altına alıp, erken golü atıp, iyi oyunla iyi bir galibiyet almadık. Fırsatı yakaladık ama maalesef bizim için acı bir tecrübe oldu. Başımızı kaldırıp, yola devam etmek zorundayız. Acı ve hüzün dolu bir gece oldu. Bazen ders çıkarıp, geleceğe daha iyi bakabilirsin. Biz de böyle düşünmek zorundayız. Bizi desteklemeye gelenler için de üzgünüm. Onlara beklediklerini veremedik. Bazen acılar size büyük şeyler öğretebilir. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmeliyiz" açıklamasını yaptı.

(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

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