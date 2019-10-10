Son Dakika Haberleri: Acı ve Zafer
Son Dakika Güncel Acı ve Zafer

Acı ve Zafer

1 saat önce

"Acı ve Zafer"Ünlü yönetmen Pedro Almodovar'ın Cannes Film Festivali'nden "En İyi Erkek Oyuncu" ile "En İyi Müzik" ödülleriyle dönen ve İspanya'nın bu yılki Oscar adayı olan filmi "Acı ve Zafer" Türk izleyicisinin karşısına çıkacak.

"Acı ve Zafer"

Ünlü yönetmen Pedro Almodovar'ın Cannes Film Festivali'nden "En İyi Erkek Oyuncu" ile "En İyi Müzik" ödülleriyle dönen ve İspanya'nın bu yılki Oscar adayı olan filmi "Acı ve Zafer" Türk izleyicisinin karşısına çıkacak.

Antonio Banderas'ın başrolünde oynadığı film; Salvador Mallo ismindeki deneyimli ama gençlik günleri artık geride kalmış bir yönetmenin geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları konu ediyor.

Ünlü aktör Antonio Banderas'a Penelope Cruz, Asier Etxeandia ve Leonardo Sbaraglia gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği yapımın müzikleri Alberto Iglesias imzası taşıyor.

Acı ve Zafer

Pedro Almodovar, Zafer Ünlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi
YEP'te yer alan yeni sistemle çalışanlar iki kere emekli olacak İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği "ekonomik yaptırım paketi"nin detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:26:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acı ve Zafer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]