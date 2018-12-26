Son Dakika Haberleri: Acı Yerken İtiraf Et: Gönderdiğin En Utanç Verici Mesaj Ne? (İmkansız İtiraf)

Acı Yerken İtiraf Et: Gönderdiğin En Utanç Verici Mesaj Ne? (İmkansız İtiraf)

1 saat önce

Bu videoda itiraf konseptimize ceza ekledik.

Bu videoda itiraf konseptimize ceza ekledik. Arkadaşlarımız itiraf ediyor. Ama bir de zorluk var. O zorlukla baş etmeye çalışırken itirafını yapmaya çalışıyor.

> İtiraf ettiğimiz tüm videolar tam şurada: https://goo.gl/3Dd9dO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:39 Kaynak: Youtube

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