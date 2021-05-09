Acıbadem'de çürüyen ağaç, rüzgarın etkisiyle park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.
Kadıköy Acıbadem Mahallesi İklim Sokak'taki bir sitenin bahçesindeki ağaç, saat 14.20 sıralarında rüzgarın etkisiyle park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, site sakinleri durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.
Adrese gelen ekipler, çürüdüğü ortaya çıkan ağacı keserek kaldırdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ACIBADEM'DE RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ - Son Dakika