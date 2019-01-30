Acıbadem'e Uluslararası Yeni Bir Ödül Daha

Bir Türk markası olarak 1991 yılından beri sürdürdüğü sağlık yolculuğunda 4 ülkede 22 hastane ve 16 tıp merkezinde JCI standartlarında sunduğu sağlık hizmetiyle çeşitli ödüller alan Acıbadem Sağlık Grubu, uluslararası yeni bir ödülün daha sahibi oldu.

Uluslararası Seyahat ve Sağlık Sigortası Dergisi (ITIJ), Cenevre'de yapılan 16. Uluslararası Seyahat ve Sağlık Sigortası Konferansı ITIC Global 2018'de, Acıbadem Sağlık Grubu'nu "Yılın En İyi Hastane Grubu" (Medical Provider of the Year) olarak seçti. Ödül, Acıbadem'in sağlık hizmetlerindeki uluslararası standartlarını ve kalitesini bir kez daha tescillemiş oldu.

ABD ve İngiltere'den güçlü rakiplerini geride bıraktı

Acıbadem Sağlık Grubu, bu yıl 900'den fazla profesyonelin katıldığı Cenevre'deki konferansta açıklanan ödüllerde Amerika'nın 100 yıllık köklü sağlık grubu Jackson Health System ve İngiliz GPDQ'yu finalde geride bıraktı.

Global sağlık ve seyahat sigortası sektöründe her alanda mükemmellik ve inovasyonu ödüllendirmek amacıyla 2002 yılından bu yana verilen ITIJ ödülleri, tüm dünyadan seyahat ve sağlık sigortası alanında bine yakın profesyoneli bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ITIC Global organizasyonları sırasında açıklanıyor.