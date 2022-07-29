Hepatit B ve C karaciğer kanseri için risk oluşturuyor - Son Dakika
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Hepatit B ve C karaciğer kanseri için risk oluşturuyor

29.07.2022 10:33
Hepatit B ve C karaciğer kanseri için risk oluşturuyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Hüner, Hepatit B ve C virüsleriyle ilgili bilgi vererek "Bu virüs bulaştıktan sonra karaciğer hastalıklarına yol açabiliyor.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Hüner, Hepatit B ve C virüsleriyle ilgili bilgi vererek "Bu virüs bulaştıktan sonra karaciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Bazen hiç belirti vermeden sinsice ilerliyor. Siroz ya da karaciğer kanserine neden olabiliyor" dedi. Dr. Hüner ayrıca dezenfekte edilmeyen manikür ve pedikür aletlerinden bile bu virüslerin bulaşabileceğine dikkat çekerek Hepatit B aşısının yaptırılmasını önerdi.

Hepatit B, karaciğeri iltihaplandırarak hastalığa neden olan bir virüstür. Dünya üzerinde 300 milyondan fazla insanda görülürken Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kişinin hepatit B virüsü taşıdığı biliniyor. Hepatit B'ye karşı aşılanarak önlem almak mümkün olurken, Hepatit C virüsünün ise aşısı bulunmuyor. Her iki virüsün bulaştıktan sonra siroz, karaciğer kanseri gibi önemli bazı hastalıklara yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Hüner, "Bazı kişilerde çeşitli semptomları olan Hepatit B ve C hastalığa yol açsa bile, kimi zaman belirti göstermeden sinsi şekilde ilerleyebiliyor ve kötü sonuçlara sebep olabiliyor.

"VİRÜSÜ ALDIKTAN SONRAKİ 6 AY BELİRTİLER GÖRÜNÜR"

Hepatit B ve C'nin farklı belirtilerinden bahseden Acıbadem Eskişehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüner, tespit ve tedavi olunmadığı takdirde siroz ve karaciğer kanseri riski taşıdığını dile getirdi. Yapılacak testlerin hayati önem taşıdığını belirten Dr. Hüner, "Hepatit B ve C virüsleri karaciğerde iltihaba neden olur. Bu iltihap durumunun akut ve kronik dönemi vardır. Yani virüsü aldıktan sonraki ilk altı ay içerisinde vücutta bazı belirtiler verebilir. Bunlar akut hepatit dediğimiz karaciğer iltihabına bağlı olan ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ciltte ve göz beyazlarında sararma, idrar renginde koyulaşma, dışkıda açık renk oluşması gibi bulgulardır" dedi.

Bu belirtilerle doktora giden hastaya bazı testler uygulandığını anlatan Dr. Hüner "Doktor hastayı altı ay takibe alır. Akut Hepatit C'nin tedavisi vardır. Ama akut Hepatit B'de tedavi verilmeyip takip edilir. Bunların sonucunda hastalığı ya atlatırsınız ya da sessiz kronik bir hal alabilir. Bazen de virüsleri ilk aldığınızda hiçbir belirti ile karşılaşmayabilirsiniz. Bu karaciğer iltihabına neden olan virüsler bir gün doktora gittiğinizde karşınıza siroz veya karaciğer kanseri olarak çıkabilir. Kimse bu sürprizlerle karşılaşmak istemeyeceği için öncelikle bu hastalıklara ait testlerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim" diye konuştu.

"MANİKÜR VE PEDİKÜR İLE BİLE BULAŞABİLİR"

Hepatit B ve C'nin ortak alet kullanımıyla rahatlıkla bulaşabildiği konusunda uyarılardan bulunan Dr. Hüner, "Hepatit B ve C, kan yoluyla ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Aynı zamanda anneden bebeğe de bulaş söz konusu olabiliyor. Ayrıca bulaşma kişilerin ortak alet kullanımı ile olabilir. Örneğin piercing ve dövme yapılması, manikür ve pedikür uygulamaları sırasında kullanılan aletler hastalara uygulandıktan sonra uygun dezenfekte edilmeden size işlem yapılırsa bulaş riski söz konusu olur. Aynı zamanda hasta birisinin kullandığı tıraş makinesi, diş fırçası, tırnak makası gibi aletlerle de bulaş söz konusu olabilir. Bulaşmayı önlemek için ortak aletlerin kullanımından kaçınılmalıdır" dedi.

"HAVUZDAN BULAŞMAZ"

Dr. Hüner, Hepatit B ve C virüslerinin, havuza girme, ortak kaptan yemek yemek, su içmek gibi ortak kullanımlardan bulaşmadığının altını çizerek "Bunların dışında doğum sırasında bebeğe bulaştığı bilinmektedir. Anne Hepatit B ya da C taşıyıcısı ise bebek risk altındadır. Bu nedenle hamilelik döneminde ve doğum öncesinde anneler, doktoruna bilgi vermelidirler. Eğer anne hepatit taşıyıcısı ise anneden bebeğe geçişi önlemek için doğumda bebeklere direkt Hepatit B aşısı ve Hepatit B serumu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"HEPATİT B AŞISINI YAPTIRIN"

Hepatit B aşısının, virüs bulaşmadan önce yapılmasının çok önemli olduğunu, bulaşma gerçekleştikten sonra yapılan aşının bir anlamı olmadığını belirten Dr. Hüner şunları söyledi:

"Evinizde Hepatit B veya C'li birisi varsa bu kişiler ile temas etmeden önce aşılarınızı mutlaka yaptırmalısınız. Hepatit B ve C kişiyle tokalaşma ve sarılma ile bulaşan hastalıklar olmasa da bizim tavsiyemiz doktora gidip bu testlerinizi yaptırmanız olacak. Eğer testlerde Hepatit taşıyıcısı olduğunuz belirlenirse, sağlığınızın takip edilmesi gerekir. Eğer taşıyıcı değilseniz ve bağışıklığınız yoksa Hepatit B için aşılanmanız gerekir. Aşı virüs kişiye bulaşmadan önce uygulanır. Bulaştıktan sonra aşının herhangi bir anlamı yoktur. Hepatit C'ye karşı ne yazık ki henüz aşı ya da serum geliştirilememiştir"

(Ali Furkan Çetiner/İHA)

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Hepatit B, Akut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hepatit B ve C karaciğer kanseri için risk oluşturuyor - Son Dakika

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