Acıbadem Kayseri Hastanesi, gazetecilere ergonomi ve egzersizler hakkında bilgi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Acıbadem Kayseri Hastanesi, gazetecilere ergonomi ve egzersizler hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Acıbadem Kayseri Hastanesi, gazetecilere ergonomi ve egzersizler hakkında bilgi verdi

6 saat önce

Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından gazetecilere meslek hayatında yapmaları gereken ergonomik egzersizler hakkında bilgiler verildi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi, gazetecilere ergonomi ve egzersizler hakkında bilgi verdi, System.String[]

Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından gazetecilere meslek hayatında yapmaları gereken ergonomik egzersizler hakkında bilgiler verildi.


Acıbadem Kayseri Hastanesi Yunus Bekir Konferans Salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Acıbadem Kayseri Hastanesi Başhekim Yardımcısı Eylem Sert, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve gazeteciler katıldı. Acıbadem Kayseri Hastanesi Başhekim Yardımcısı Eylem Sert toplantıyla ilgili olarak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için, Acıbadem Kayseri Hastanesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz bu günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlerin ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızı bizler biliyoruz ve farkındayız. Bu anlamda bugün de bir arada olalım istedik" dedi.


Toplantının yapıldığı salonun Kayseri Basını tarihi açısından önemli yeri olduğunu söyleyen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, "Basın tarihinde çok önemli yeri olan bir salondayız. Bu salonun girişinde Yunus Bekir Konferans Salonu yazıyor. Kayseri basınının biliyorsunuz bu yıl 110.'ncu yılı ve bu salonda daha önce de toplantılar gerçekleştirdik. Yine 7-8 yıl önce 10 Ocak tarihinde bu salonun adını koymuştuk. Yunus Bekir ile alakası ise biliyorsunuz ittihatçıydı ve Kayseri'de ilk gazeteyi çıkaran kişidir. Kendisi İstanbul'da hekim yardımcılığı eğitimi almıştır ama bu işi fiilen yapmamıştır. Gazetesinin açtığı kampanya ile bu binanın bodrum katı yapılıyor ve Kayseri'ye buradan sağlık hizmeti veriliyor. Bu bina Yunus Bekir dolayısıyla bizim için önemli bir yere sahip. Ben bu vesile ile bizi bir araya getiren herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından gazetecilere meslek hayatında ergonomi ve egzersizler konusunda bilgilendirme sunumu yapıldıktan sonra, günlük yapıldığı takdirde fiziki olarak rahatlatıcı hareketler gösterildi. - KAYSERİ

Acıbadem, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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