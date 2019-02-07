Acıbadem Üniversitesi'ne Uluslararası Ödül

GE PROJE ÖDÜLÜ PROF. DR. ERKİN ARIBAL'A VERİLDİ

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi Radyoloji Uzmanı Profesör Prof. Dr. Erkin Arıbal, GE tarafından düzenlenen uluslararası "Otomatik Meme Ultrasonu Proje Yarışması"nda, Harvard, Pittsburgh ve Kansas Üniversiteleri'nden öğretim üyelerinin yanı sıra ödüle layık görülen tek Türk bilim insanı oldu.

DÜNYA ÇAPINDA 45 PROJE YARIŞTI

Yarışmanın ödül töreni Amerika'da gerçekleştirilen Uluslararası Radyoloji Kongresi'nde gerçekleştirildi. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Arıbal, dünya çapında 45 projenin başvurduğu yarışmada, Amerika'nın en saygın üniversiteleriyle birlikte ödüle uzandı. Toplam 400 bin dolarlık araştırma ödülü, Harvard, Pittsburgh, Kansas ve Acıbadem Üniversiteleri arasında eşit olarak dağıtıldı.

GE'nin otomatik meme ultrasonunu Rusya, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan çok geniş bir bölgede ilk kez kullanan merkez olduklarını belirten Prof. Arıbal, Harvard Üniversitesi'nin tanınmış radyoloji profesörlerinden Constance D. Lehman'la aynı yarışmada ödüle layık görülmenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Erkin Arıbal'ın projesi, 1 yıllık yazım süresinin sonunda uluslararası bir sağlık yayınında yayınlanacak.