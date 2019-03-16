Son Dakika Haberleri: Acıçay'ın Taşması Sonucu Kaybolan Şantiye Bekçisinden Haber Alınamıyor

Acıçay'ın Taşması Sonucu Kaybolan Şantiye Bekçisinden Haber Alınamıyor

23 dakika önce

Acıçay'ın taşması sonucu kaybolan şantiye bekçisinden haber alınamıyorÇANKIRI - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan haber alınamıyor.

Acıçay'ın Taşması Sonucu Kaybolan Şantiye Bekçisinden Haber Alınamıyor, System.String[]
Acıçay'ın taşması sonucu kaybolan şantiye bekçisinden haber alınamıyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Acıçay'ın taşması sonucunda şantiye bekçisi Mustafa Kaya kayboldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında bölgeye emniyetten dalgıçlar gönderildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

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