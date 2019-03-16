Acıçay'ın Taşması Sonucu Kaybolan Şantiye Bekçisinden Haber Alınamıyor
23 dakika önce
Acıçay'ın taşması sonucu kaybolan şantiye bekçisinden haber alınamıyorÇANKIRI - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan haber alınamıyor.
Acıçay'ın taşması sonucu kaybolan şantiye bekçisinden haber alınamıyor
ÇANKIRI - Çankırı
'nın Kızılırmak
ilçesinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Acıçay'ın taşması sonucunda şantiye bekçisi Mustafa Kaya kayboldu. Olay yerine gelen AFAD
ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında bölgeye emniyetten dalgıçlar gönderildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:29 Kaynak: İHA
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