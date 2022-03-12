Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve... - Son Dakika
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Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...

12.03.2022 14:27

Antalya'da boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış Özel Harekat Polisi, polis memuru eşine konuşma bahanesi ile çağırdığı parkta adeta dehşeti yaşattı. Saldırgan eski özel harekatçı, uzun uğraşlar sonucu silahı bırakarak teslim oldu.

Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T., Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T'nin çantasından silahını alarak rehin aldı. Eşine tehditler yağdıran G.T., çevreye ateş açtı. M.T. bunun üzerine KADES butonuna basarak polis ekiplerini bölgeye çağırdı. Bölgeye gelen ekipler M.T'yi ve küçük oğlunu bölgeden uzaklaştırdı. Çevreye çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi.

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 2 saattir G.T.'yi ikna çabaları sürerken şahıs aralıklarla çevreye ateş açmaya devam ediyor. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Polis memuru uzun uğraşların sonunda ikna edilebildi.

Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
YORUMLAR
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Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi Kendisi gibi polis olan eşinin silahı kapıp havaya ateş etti, uzun uğraşlarla ikna edildi

Polis Memuru, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve... - Son Dakika
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