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Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 'Örgüt üyeliği' davasında beraat etti - Son Dakika

Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 'Örgüt üyeliği' davasında beraat etti

21.09.2021 14:07
Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 'Örgüt üyeliği' davasında beraat etti, System.String[]

TERÖR örgütü PKK/KCK soruşturmasında açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

TERÖR örgütü PKK/KCK soruşturmasında açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Cihan Yavuz'un beraatine karar verdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cihan Yavuz geldi. Duruşma savcısı celse arasında verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Cihan Yavuz'u 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçunun sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Heyet, savcının 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdiğini belirterek ifadelerin içeriği ve paylaşıldığı ortam dikkate alınarak yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme sanık Cihan Yavuz hakkındaki İstanbul'u terk etmeme, haftada iki gün imza vermesi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına hükmetti. Öte yandan üye hakimlerden biri, sanığın örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütle iltisaklı olduğu ve faaliyetlerinin yardım niteliğinde olduğunu belirterek çoğunluğun görüşüne katılmadığı yönünde muhalefet şerhi düştü.

İDDİANAMEİddianamede, sanık Cihan Yavuz'un partisel faaliyet adına olduğunu iddia ederek örgüt mensuplarının ailesini ziyaret ettiği, Diyarbakır Sur'da Hendek Savaşı adı altında öldürülen örgüt mensubunu "şehit" diye tabir ederek ailesini sahiplendiği ve ailesini ziyaret ettiği, örgütün kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım 2016'da örgüt mensuplarının resimlerinin bulunduğu etkinliğe katıldığı belirtildi. Ayrıca sanık Yavuz'un Sterk TV, ANF ve benzeri yayın kuruluşlarında Abdullah Öcalan ve Leyla Güven'in açlık grevi hakkında yaptığı değerlendirmeler, talimatlar ve eylem çağrıları, bu doğrultuda canlı yayında verdiği beyanatın örgüt sempatizanları tarafından takip edilen bir kanalda yayınlanması bir bütün halinde değerlendirildiği belirtilerek "Şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı bulunduğu, yapmış olduğu eylemlerle örgütün amaçlarına yardım eden siyasi faaliyetler içinde bulunduğu ve atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli şüphe oluşmuştur" denildi. Yavuz'un "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.


- İstanbul
Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 'Örgüt üyeliği' davasında beraat etti

Cihan Yavuz, Şişli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 'Örgüt üyeliği' davasında beraat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 'Örgüt üyeliği' davasında beraat etti - Son Dakika
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