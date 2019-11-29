Son Dakika Haberleri: Acıgöl'de 24 araç sürücüne ceza yazıldı
Son Dakika 3. Sayfa Acıgöl'de 24 araç sürücüne ceza yazıldı - Son Dakika

Acıgöl'de 24 araç sürücüne ceza yazıldı

6 saat önce

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.

Acıgöl'de 24 araç sürücüne ceza yazıldı, System.String[]

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.


Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan denetimlerde 428 şahsın GBT kontrolü yapılırken 428 de araç kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde kusurlu olduğu tespit edilen 24 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Acıgöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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