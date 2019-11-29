Acıgöl'de 24 araç sürücüne ceza yazıldı
6 saat önce
Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı.
Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan denetimlerde 428 şahsın GBT kontrolü yapılırken 428 de araç kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde kusurlu olduğu tespit edilen 24 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR
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