Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kasten öldürme suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca kasten öldürme suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan bir yıldır aranan 29 yaşındaki R.K. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Acıgöl'de 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika