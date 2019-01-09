Son Dakika Haberleri: Acıgöl'de Belde ve Köy Okulları Tatil Edildi

Acıgöl'de Belde ve Köy Okulları Tatil Edildi

7 dakika önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi.

Acıgöl'de Belde ve Köy Okulları Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılmıştır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

Nevşehir, Acıgöl, Güncel
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