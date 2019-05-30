Acıgöl'de cinsel saldırı suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde özürlü bir kişiyi para vermek vaadiyle cinsel saldırıda bulunan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde özürlü bir kişiyi para vermek vaadiyle cinsel saldırıda bulunan 1 kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde zihinsel özürlü bir kişiyi para vermek vaadiyle kandırarak cinsel saldırıda bulunan A.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinsel saldırıda bulunulan zihinsel engelli mağdur Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan kontroller sonrasında cinsel saldırıya uğradı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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