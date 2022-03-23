Acıgöl'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, kaymakamlık ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) işbirliğinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer gerçekleştirildi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıgöl Halk Eğitim Merkezi'ndeki programda, NÜKÇAM Müdürü Dr. Zehra Çalışkan konuşma yaptı.

Kadına yönelik şiddetin kadın ve çocuk sağlığına yansımalarını anlatan Çalışkan, "Kadına yönelik şiddeti önlemede etkili iletişim" başlıklı sunum yaptı.

Etkinliğin ardından Kaymakam Emine Karataş'ı makamında ziyaret eden Çalışkan, merkezin faaliyetleri hakkında bildi verdi.