Acıgöl'de kar yağışı etkili oluyor
6 saat önce
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde 10 cm'e kadar ulaşırken ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 5 cm'e ulaştı. Acıgöl Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde kar küreme çalışmaları aralıksız devam ederken gün boyu etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. - NEVŞEHİR
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