Son Dakika Haberleri: Acıgöl'de kar yağışı etkili oluyor
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Acıgöl'de kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Acıgöl'de kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde 10 cm'e kadar ulaşırken ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 5 cm'e ulaştı. Acıgöl Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde kar küreme çalışmaları aralıksız devam ederken gün boyu etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. - NEVŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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