Son Dakika Haberleri: Acıgöl'de Okullar Tatil Edildi

Acıgöl'de Okullar Tatil Edildi

24 dakika önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Acıgöl'de Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından ilçede yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretim 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Nevşehir, Acıgöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşetler Paralı Olunca Bez Çanta İmalatçısının İşleri İkiye Katlandı AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor

Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 00:26:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acıgöl'de Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]