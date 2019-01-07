Acıgöl'de Okullar Tatil Edildi
24 dakika önce
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.
Nevşehir
'in Acıgöl
ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.
Acıgöl Kaymakamlığı tarafından ilçede yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretim 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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