Son Dakika Haberleri: Acıgöl'de üç ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Acıgöl'de üç ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı

Acıgöl'de üç ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı

13 dakika önce

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 3 farklı adli makam tarafından aranan şüpheli yakalandı.

Acıgöl'de üç ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı, System.String[]

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 3 farklı adli makam tarafından aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Kapadokya Havalimanı kavşağında yapmış olduğu yol kontrol uygulamasında üç ayrı adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Acıgöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
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