Acıgöl'de üç ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı
13 dakika önce
Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 3 farklı adli makam tarafından aranan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 3 farklı adli makam tarafından aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Kapadokya Havalimanı kavşağında yapmış olduğu yol kontrol uygulamasında üç ayrı adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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