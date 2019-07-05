Acıgöl'de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
1 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği tarafında yapılan ortak çalışmada ilçede uyuşturucu taciri 1 kişi yakalandı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:44 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele ve Acıgöl
İlçe Emniyet Amirliği tarafında yapılan ortak çalışmada ilçede uyuşturucu taciri 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde uyuşturucu getirilerek satılacağı konusunda istihbarı çalışmaların ardından 44 yaşındaki O.K.'nın evinde narkotik köpeği ile yapılan aramada 97,85 gram metamfetamin, 13,68 gram esrar, 4 adet Extasy hap ve 2 adet captagon hap ele geçirildi. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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