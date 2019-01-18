Son Dakika Haberleri: Acıgöl Halk Eğitim Merkezinde File Yapım Kursu Başladı

Acıgöl Halk Eğitim Merkezinde File Yapım Kursu Başladı

57 dakika önce

Acıgöl Halk Eğitim Merkezi tarafından file ve bez çanta yapım kursu 25 kişinin katılımı ile başladı.

Acıgöl Halk Eğitim Merkezinde File Yapım Kursu Başladı, System.String[]
Acıgöl Halk Eğitim Merkezi tarafından file ve bez çanta yapım kursu 25 kişinin katılımı ile başladı.

İŞKUR İl Müdürlüğü ve Acıgöl Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen file ve bez çanta yapım kursu başladı. Naylon poşet kullanımının en az indirilmesi ve hiç kullanılmaması için Acıgöl Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa 25 kursiyer katılıyor. Kursa katılan kadınlara ilk gün malzemeler ve örnek file torbaların tasarımı hakkında bilgiler verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

İŞKUR, Acıgöl, Güncel
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