Üye Girişi
Acıgöl Krater Gölü'nden kar manzaraları - Son Dakika

Acıgöl Krater Gölü'nden kar manzaraları

02.02.2022 20:11

Acıgöl Krater Gölü'nden kar manzaraları Konya'nın Karapınar ilçesinde volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl krater gölünü ziyaret eden vatandaşlar, her mevsim farklı manzaralar buluyor Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışının ardından Karapınar ilçesinde bulunan, Meke Gölü gibi...

Acıgöl Krater Gölü'nden kar manzaraları

Konya'nın Karapınar ilçesinde volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl krater gölünü ziyaret eden vatandaşlar, her mevsim farklı manzaralar buluyor

KONYA - Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışının ardından Karapınar ilçesinde bulunan, Meke Gölü gibi volkanik patlama sonucu oluşmuş genç bir krater gölü olan Acıgöl, beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gölü görmek için gelen vatandaşlar, gölün her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu. Konya'da bir süredir devam eden kar yağışlarının ardından Acıgöl ve çevresi beyaz örtü ile kaplandı. Göl çevresinde kartpostallık görüntüler oluşurken, Konya - Adana Karayolu kenarında bulunan göle yoldan geçen vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

"Burasının dört mevsim ayrı bir güzelliği var"

Muğla'dan memleketi Adana'ya gitmek için yol çıkan ve göl yanından geçerken manzarayı izlemek için mola veren tır sürücüsü Sefa Alıklı (44), "Kayıtsız kalamadık biz de, bu göl beyaz eşliğinde güzel tabii ki. Daha önce de ara ara gelip geçerken duruyordum. İzlemek için arkadaşımın görmesi için durduk izliyoruz. Kar manzaralı da güzel, aslında her rengi ayrı bir güzel. Bahar aylarında da yeşil oluyor, Yazdan sonra otlar kuruyunca da etrafı sarı oluyor ve şimdi de beyazın içinde göl olmuş. Burasının dört mevsim ayrı bir güzelliği var" dedi.

"Karların içinde mükemmel bir ortam"

Göle ilk defa gelen ve görüntüye hayran kaldığını anlatan Mehmet Tosun, "Ben buraya ilk defa geliyorum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldik. Bana dedi ki burada bir krater gölü var. Onu mutlaka görmemiz lazım dedi. Ben kendim de öğretmenim, madem öyle gidelim bakalım diyerek geldik. Karları yararak geldik buraya ama gerçekten çok güzel. Şu arada kamp alanı da gördüm yazın buraya kamp için kesinlikle gelmek istiyorum. Çok güzel mis gibi gölün içinde canlı olmadığını söyledi arkadaş, her halde yapısından kaynaklıymış. Yani gerçekten çok güzel karların içinde mükemmel bir ortam ve yazın sonbahar da farklı bir güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Acıgöl Krater Gölü'nden kar manzaraları
Acıgöl Krater Gölü'nden kar manzaraları
Acıgöl Krater Gölü'nden kar manzaraları

YORUMLAR
500

Karapınar, Patlama, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acıgöl Krater Gölü'nden kar manzaraları - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:09 Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar
19:57 Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
19:56 Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti
19:54 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'ndan sonra açıklama yaptı: Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 oldu
19:42 2 milyon TL için bantlanarak katledilen yaşlı adamın son sözleri ortaya çıktı: Ölsem bile paranın yerini söylemem
19:39 Şaşıran olay! Beşiktaş'ın yeni transferi resmen Rizespor'da
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi
19:28 Evinde temizlik yaparken halının altında gizemli kasa bulan kadın şaşkınlık geçirdi! Hiç kimse açamıyor
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 20:19:55. #1.13#
SON DAKİKA: Acıgöl Krater Gölü'nden kar manzaraları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement