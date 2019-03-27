Son Dakika Haberleri: Acıgöl'ün Ziyaretçisi Arttı

Acıgöl'ün Ziyaretçisi Arttı

1 saat önce

Havaların ısınmaya başlamasıyla Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'e ziyaretçilerin ilgisi arttı.

Acıgöl'ün Ziyaretçisi Arttı, System.String[]
Havaların ısınmaya başlamasıyla Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'e ziyaretçilerin ilgisi arttı.

Sert geçen kış aylarının ardından göl özlemi çeken doğaseverler göl kenarında bol bol yürüyüş yapıp, gölü izleyerek streslerini atıyor.

Genellikle yerli turistleri ağırlayan Acıgöl, masmavi suları ile göle gelenlere ev sahipliği yaparken, kartpostallık manzaralar da sunuyor.

İlçeye 8 kilometre mesafedeki göle özellikle hafta sonları ziyaretçi akını yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Karapınar, Acıgöl, Güncel
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