Acıgöl'ün Ziyaretçisi Arttı
1 saat önce
Havaların ısınmaya başlamasıyla Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'e ziyaretçilerin ilgisi arttı.
Havaların ısınmaya başlamasıyla Karapınar
ilçesinde bulunan Acıgöl
'e ziyaretçilerin ilgisi arttı.
Sert geçen kış aylarının ardından göl özlemi çeken doğaseverler göl kenarında bol bol yürüyüş yapıp, gölü izleyerek streslerini atıyor.
Genellikle yerli turistleri ağırlayan Acıgöl, masmavi suları ile göle gelenlere ev sahipliği yaparken, kartpostallık manzaralar da sunuyor.
İlçeye 8 kilometre mesafedeki göle özellikle hafta sonları ziyaretçi akını yaşanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA
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