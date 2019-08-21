Son Dakika Haberleri: Acıgölde gönüllü çevre temiziliği yapıyor
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Acıgölde gönüllü çevre temiziliği yapıyor

1 saat önce

Karapınar'da yaşayan bir vatandaş Acıgöl'de gönüllü olarak her gün çevre temizliği yapıyor.

Acıgölde gönüllü çevre temiziliği yapıyor, System.String[]

Karapınar'da yaşayan bir vatandaş Acıgöl'de gönüllü olarak her gün çevre temizliği yapıyor.

Acıgöl'e 2 kilometre mesafe uzaklıktaki bir köyde yaşayan Hasan Özbabacan adlı kişi motosikletiyle her gün göle gelerek vatandaşların attığı çöpleri toplayarak örnek davranış sergiliyor.

49 yaşındaki Özbabacan, yaptığı davranıştan pişman olmadığını söyledi.


Vatandaşların çevre konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini ifade eden Özbabacan, başkalarının attığı pislikleri temizlemek garip gelebilir ama vicdanım bana elvermiyor diyerek şunları kaydetti:


"Ziyaretçilerin bir bölüm yüzerek, bir bölümü de gölün eşsiz güzelliği karşısında piknik yapıyor. Ancak gölde bırakılan atıklarda çok kötü görüntüler oluşturuyor. Her gün göle geliyorum. Atılan çöpleri görünce insan rahatsız oluyor. Her gün gölde çevre temizliği yapıyorum. Bulduğum şişe ve içecek kutularını da satarak ekmek parası kazanıyorum. Vatandaşlar çevre konusunda daha dikkatli olmalılar. Bazı vatandaşlar benim çöpleri topladığımı görünce kendiliğinden atıklarını topluyorlar."

Karapınar, Acıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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