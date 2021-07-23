Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'de gün batımı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcakların artmasıyla Acıgöl'e gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandı.
İlçeye 10 kilometre mesafede bulunan ve önemli yol güzergahındaki göle, yerli turistler sık sık ziyaret ediyor.
Özellikle gölde gün batımını izleyen ve yüzen çok sayıda ziyaretçi bulunuyor.
Gün batımına doğru göl kenarına gelen ziyaretçiler, piknik yapıp, yüzerek eğlencenin keyfini çıkarıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Acıgölde gün batımı - Son Dakika