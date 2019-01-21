Son Dakika Haberleri: Acıgöllü Öğrenciler Judoda Uluslararası Derece Elde Etti

Acıgöllü Öğrenciler Judoda Uluslararası Derece Elde Etti

17 dakika önce

Acıgöl Gençlikspor judocuları Adana'da düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş kupasında 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Acıgöllü Öğrenciler Judoda Uluslararası Derece Elde Etti, System.String[]
Acıgöl Gençlikspor judocuları Adana'da düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş kupasında 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Adana'da düzenlenen 3.Uluslararası Kurtuluş Kupası judo müsabakalarına Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcular katıldı. Yapılan müsabakalarda Acıgöl Gençlikspor sporcularından 40 kilogramda mücadele eden Hatice Köksal minikler kategorisinde birinci olarak altın madalya kazanırken yıldızlar kategorisinde mücadele eden Elif Sena Özdoğan'da 40 kilogramda üçüncülüğü elde ederek bronz madalya almaya hak kazandı. Acıgöl Gençlikspor Judo antrenörü Kadir Karaman yaptığı açıklamada, "Üç yıl önce başlamış olduğumuz judo antrenmanları sonucu başarılarımıza bir yenisini daha ekledik. Bunların daha bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemlerde judocularımın daha büyük başarılara imza atacağına gönülden inanıyorum" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Adana, Acıgöl, Spor
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