Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa
Kulüpler Şampiyonası 3, 7 ülkeden 7 takımın katılımıyla Antalya
'da başladı. Alanya
ilçesinde başlayan şampiyonanın ilk gününde üç karşılaşma oynandı. B Grubu'nda, Slovenya
temsilcisi Triglav Predanovci ile karşılaşan Gaziantep
Polisgücü, rakibini 10-1 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda Macaristan
'ın Soroksari-Olcote takımı Bulgaristan
temsilcisi Akademik Plus'u 6-1, B Grubu'nda Ukrayna
'nın PK-Start Zytomyrskyiv ekibi, Norveç
'ten Furuset Landhockey'i 4-1 mağlup etti.
Gaziantep Polisgücü yarın PK-Start Zytomyrskyiv takımıyla şampiyonadaki ikinci maçına çıkacak. Türkiye
Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan
AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerinin şampiyon takımlarının katıldığı organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Şampiyonanın önemine değinen Karakan, "Bu şampiyona ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birinde yapılıyor. İlk defa önemli turizm merkezi Alanya'da böyle bir şampiyona yapılıyor. Ev sahibi olmamız nedeniyle de takımızdan beklentilerimiz var. Bunun psikolojik baskısı var. Ancak takımız burada iyi bir hazırlık dönemi geçirdi." şeklinde konuştu.