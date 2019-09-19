Son Dakika Haberleri: Açık alan masa tenisi turnuvası başladı
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Açık alan masa tenisi turnuvası başladı

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yaş kategorisinden vatandaşların katılabildikleri Açık Alan Masa Tenisi Turnuvası başladı.

Açık alan masa tenisi turnuvası başladı, System.String[]

Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle eş zamanlı olarak Nevşehir'de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 7'den 70'e tüm vatandaşların hem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapabilmeleri hem de eğlenebilmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Açık Alan Masa Tenisi Etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından, Nissara AVM önünde gerçekleştirilen turnuva 20 Eylül Cuma akşamına kadar sürecek. Turnuvaya 7 yaş üstü tüm vatandaşlar katılabilecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verilecek.

Nevşehir, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:49 Kaynak: Bültenler
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