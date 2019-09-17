Son Dakika Haberleri: Açık alan masa tenisi turnuvası düzenleniyor
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Açık alan masa tenisi turnuvası düzenleniyor

1 saat önce

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların hem spor yapabilmeleri hem de eğlenebilmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Açık Alan Masa Tenisi etkinliği düzenlendi.

Açık alan masa tenisi turnuvası düzenleniyor, System.String[]

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların hem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapabilmeleri hem de eğlenebilmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Açık Alan Masa Tenisi etkinliği düzenlendi.


Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından, Nissara AVM önüne kurulan masa tenisi takımları ile birlikte 20 Eylül Cuma gününe kadar dileyen vatandaşlar açık alanda masa tenisi oynayabilecek. Ayrıca Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla açık alanda bir de masa tenisi turnuvası düzenlenecek. 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Avrupa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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